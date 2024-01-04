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AK Parti'de aday adaylığı başvuruları uzatıldı
04 Ocak 2024 Perşembe 17:44:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 17:44:00

AK Parti'de aday adaylığı başvuruları uzatıldı

Kaynak: AA

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AK Parti'de aday adaylığı başvuruları 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

AK Parti, belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı başvurularını, 31 Ocak tarihine kadar uzattı.

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın sona erecek "belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı" müracaatlarının, 31 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Etiketler : AKParti adayadaylığı başvuruları
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