AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsviçre'ye tepki: Bu alçak eyleme göz yummalarını kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk Bayrağını ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan alçak saldırıyı kınadı.

Çelik paylaşımında, "İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk Bayrağını ve Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsviçre makamlarının bu alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz. İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele konusunda kararlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.