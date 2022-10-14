AK Parti Sözcüsü Çelik'ten maden ocağı patlamasına ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ salim kurtarılması için dua ediyoruz. Devletimiz bütün imkanlarıyla olay yerindedir. Tüm imkanlar seferber edilmiştir." ifadelerine yer verdi.





