AK Parti Sözcüsü Çelik'ten maden ocağı patlamasına ilişkin açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama ile ilgili, tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ salim kurtarılması için dua ediyoruz. Devletimiz bütün imkanlarıyla olay yerindedir. Tüm imkanlar seferber edilmiştir." ifadelerine yer verdi.
#Bartın'ımıza geçmiş olsun.— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 14, 2022
Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ salim kurtarılması için dua ediyoruz.
Devletimiz bütün imkanlarıyla olay yerindedir. Tüm imkanlar seferber edilmiştir. #Amasra
- Bozdağ: Maden ocağındaki patlama bütün boyutlarıyla soruşturulacak
- İletişim Başkanlığı: Devletimizin tüm kurumları harekete geçti
- AK Parti Sözcüsü Çelik'ten maden ocağı patlamasına ilişkin açıklama
- Amasra'da maden ocağında patlama: 2 ölü, 20 yaralı
- Türkiye ile Katar arasında anlaşmalar imzalandı
- Başkan Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü