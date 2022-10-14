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14 Ekim 2022 Cuma 21:30:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 21:30:00

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten maden ocağı patlamasına ilişkin açıklama

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama ile ilgili, tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ salim kurtarılması için dua ediyoruz. Devletimiz bütün imkanlarıyla olay yerindedir. Tüm imkanlar seferber edilmiştir." ifadelerine yer verdi.


Etiketler : maden patlama bartın
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