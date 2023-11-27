27 Kasım 2023 Pazartesi 14:53:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 14:53:00
AK Parti MYK toplandı
Kaynak: AA
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 14.40'ta başladı.
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