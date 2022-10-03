'Referans yok liyakat var' diyen İmamoğlu fena yakalandı! 2 yıl önceki video ile cevap

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03 Ekim 2022 Pazartesi 15:26:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 15:26:00

AK Parti Meclis Üyesi Erdem Kertişçi 'Referans yok liyakat var' diyen İmamoğlu'na İBB Kariyer gerçeğini hatırlattı

Kaynak: Yenişafak

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin itfaiye eri ve zabıta memuru ilanına başvuran 325 adayın mülakatına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Referans yok, liyakat var." notunu düştü. İmamoğlu'na cevap İBB AK Parti Meclis Üyesi Erdem Kertişçi'den geldi. Kertişçi, İmamoğlu'na CHP'lilerin İBB Meclisi'nde sarf ettiği "Herkes biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, diğerleri 15, İBB Kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor" sözleri hatırlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye eri ve zabıta memuru ilanına başvuran 325 aday, Yenikapı'daki yazılı sınava girdi. Adayların, yazılı sınavın ardından uygulamalı sınava gireceği öğrenilirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mülakatlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Adayların röportajlarının bulunduğu videoyu paylaşan İmamoğlu, paylaşımına "Referans yok, liyakat var." notunu düştü.

İmamoğlu'nun bu paylaşımına İBB AK Parti Meclis Üyesi Erdem Kertişçi'den cevap geldi.

İBB KARİYER'DEN YÜZDE 20-25 ORANINDA ALIM YAPILIYOR

İBB Başkanı'nın paylaşımını alıntılayan Kertişçi, İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'na ait bir görüntüyü paylaştı. Kertişçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2 yıl önce CHP toplantılarında söylenen sözleri size hatırlatalım,

'Herkes biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, diğerleri 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor'

Grup Başkanvekiliniz Doğan Bey'e, Sözcüsü Tarık Bey'e sorabilirsiniz."

"YÜZDE 80 MİLLET İTTİFAKI'NA REZERVE"

Geçtiğimiz aylarda İBB Kariyer'den iş başvurusu yapan gençlere seslenen AK Parti İBB ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu da konuya ilişkin şu açıklamaları yapmıştı:

"İBB Kariyer'den iş başvurusu yapan sevgili gençler. Size söylenmeyen bir gerçek var. Kontenjanların sadece %20'si size ayrılıyor. Geri kalan %80 ise Millet İttifakı teşkilatlarına rezerve edilmiş durumda. Ve biz her "liyakat" denildiğinde bu sözleri hatırlatmaya devam edeceğiz."

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Kariyer Kübranur Uslu
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