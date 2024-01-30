AK Parti Kongre Merkezi açıldı... "Ortak aklın nişanesi olacak"

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde 1166 kişilik kongre, 500 kişilik davet salonları ile çalıştay odaları, sergi, fuaye alanları, televizyon stüdyoları, eğitim odaları ve kütüphanelerin bulunduğunu belirterek, "İnşallah bundan sonra siyaset akademisi gibi eğitimlerimizi istişare ve değerlendirme toplantılarımızı burada rahatça icra edeceğiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bugün iki sevincin ve heyecanın birlikte yaşandığını ifade etti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçim Beyannamesi'ni milletle paylaşacaklarını dile getiren Erdoğan, burada Türkiye Yüzyılı'nın belediyecilik vizyonunun tüm detaylarıyla ortaya konulacağını söyledi.

Bundan önce yeni yapılan AK Parti Kongre Merkezi Binası'nın açılışını gerçekleştirmek istediklerini dile getiren Erdoğan, bu eserin teşkilata, şehre, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Hizmet Binası'nın ilk gündün itibaren Söğütözü bölgesinin sembol yapılarından biri olduğunu, kongre merkezinin de aynı şekilde ihtiyacı karşılamanın yanı sıra inşa edildiği çevrenin gözde eserlerinden biri olacağını kaydetti.

"OTOPARKTAN SEMİNER SALONLARINA KADAR HER ALANDA 'ENGELSİZ' OLARAK TASARLANDI"

Uzun süredir Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı gibi yüksek katılımlı programlarda yer sıkıntısı çektiklerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kongre merkezimizin hizmete girmesiyle hem mimari hem de kullanım imkanları açısından partimize yakışır bir binaya kavuşmuş olduk. Buranın partimizin mimari anlayışını yansıtan bir eser olmasını istedik. Nitekim kongre merkezimiz sade, cepheleri, geometrik formu, kemerli girişleri sayesinde geçmişle günümüz arasında güçlü bir bağ kurmaktadır. Burayı inşa ederken gelenekle moderni, yerel malzemeler ile gelişmiş teknolojiyi buluşturmaya özellikle gayret ettik. Kongre binamızın bulunduğu çevreyle uyumlu olmasına, etrafındaki diğer yapılarla ahenk içinde olmasına bilhassa hassasiyet gösterdik.

Binamızın bir başka özelliği, giriş çıkışlardan kongre salonuna, otoparktan seminer salonlarına kadar her alanda 'engelsiz' olarak tasarlanmış olmasıdır. Engelli kardeşlerimiz burada hiçbir sorun, sıkıntı ve zorluk yaşamayacak. Merkezimizde toplam 1166 kişilik büyük bir kongre salonu bulunuyor. Buna ilave olarak ayrıca 500 kişilik davet salonu, çalıştay odaları, sergi ve fuaye alanları, televizyon stüdyoları, eğitim odaları, kütüphaneler yer alıyor. İnşallah bundan sonra siyaset akademisi gibi eğitimlerimizi istişare ve değerlendirme toplantılarımızı burada rahatça icra edeceğiz. Kongre binamız aynı zamanda partimizin ortak akla ve istişareye verdiği önemin yeni bir nişanesi olacaktır."

"DAVAMIZI DAHA FAZLA İNSANIMIZA ANLATACAĞIZ"

Teşkilat mensuplarının yanı sıra toplumun farklı kesimleriyle çok daha geniş katılımlı toplantıları burada gerçekleştireceklerini bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Modern, geniş, kullanışlı binalara sahip olmak önemlidir ama aslolan buraları layıkıyla hakkını vererek değerlendirebilmektir. Bizler burada yapacağımız hizmetlerle, eğitimlerle, toplantılarla ve faaliyetlerle kongre merkezimizin hakkını vermeye gayret edeceğiz. İnşallah daha fazla insanımıza ulaşacağız. Davamızı daha fazla sayıda insanımıza anlatacağız. Daha fazla kardeşimizle burada kucaklaşacağız. Parti kadrolarımız arasındaki muhabbeti, dayanışmayı, birlik ve beraberlik ruhunu daha fazla güçlendireceğiz. Türkiye'nin zengin beşeri ve entelektüel hazinesinden daha fazla istifade etmeye çalışacağız."

AK Parti Kongre Merkezi'nin partiye kazandırılmasında emeği geçen tüm dava arkadaşlarını tebrik eden Erdoğan, kuruluşundan bugüne partinin farklı kademelerinde görev alan, bu davaya gönül ve emek verenlere gayretleri, çalışmaları ve fedakarlıkları için şükranlarını sundu.

Başkan Erdoğan, "31 Mart seçimlerinde inşallah tekrar sandıklardan gümbür gümbür çıkarak yola devamı Rabb'im bizlere nasip etsin. Kongre merkezimizin tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." dedi.

"SIFIR ATIK UYUMLU ÇEVRECİ BİNA"

Başkan Erdoğan, Kongre Merkezi'ni yapılan duanın ardından kurdele keserek açtı. Erdoğan'a açılışta eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Erdoğan, merkezin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Açılış öncesi, basın mensuplarının Kongre Merkezi'nden görüntü almasına izin verildi.

AK Parti Kongre Merkezi binası, mimari tasarım anlamında geleneksel değerlerin orijinal ve modern yorumlanması ile yerli malzemelerin gelişmiş teknoloji kullanılarak işlenmesiyle inşa edildi.

Kongre Salonu'nda üç boyutlu doğal ahşap paneller bulunuyor. Yerel taşların kullanıldığı, özel gereksinimli misafirlerin ihtiyaçları düşünülerek engelsiz bina olarak tasarlanan yapıda, 1166 kişilik kongre salonu, 500 kişilik davet salonu, çalıştay odaları, sergi ve fuaye alanları, TV stüdyoları, eğitim odaları, kütüphane ve çocuk kütüphanesi gibi kullanıcı ihtiyaçlarına göre çeşitlenen faaliyetlerin bir arada gerçekleştirilebileceği alanlar yer alıyor.

"Sıfır Atık Uyumlu" hizmet verecek Kongre Salonu binasında çevreci siyaset anlayışının gereği olarak AK Parti Genel Merkezi'nde ve il başkanlıklarında olduğu gibi atıklar kaynağında ayrı toplanacak ve geri dönüşüme kazandırılacak.

Enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklarla desteklenen yapıda, otopark alanının bir bölümü de elektrikli ve emisyonsuz araçlara tahsis edildi.