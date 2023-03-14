VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Deprem bölgesine yardımlar sürüyor
AB askeri yardımlar için kullanılan fonu artırıyor
Ukrayna, Bahmut'u savunmaya devam edecek
Mersin merkezli DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
"42 noktada keşif çalışmaları başlatıldı"
AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığından depremzedelere 2 tır yardım
YSK, cumhurbaşkanı adaylarının yatırması gereken miktarı açıkladı
Kripto para dolandırıcılığı: 42 şüpheli yakalandı
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor
Kütahya'da kuvvetli sağanak 1850 dekar ekili tarım arazisine zarar verdi
Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu gelecek diye mezarlıkları flamayla süslediler!
Firari FETÖ'cülerden Kılıçdaroğlu'na ''dönüş'' mektubu!
Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli nasıl çalışacak?
Şanlıurfa'da kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu
Nevşehir'de yeni evli çift, balayı yaptıkları otel odasında ölü bulundu
"Paris dev bir açık hava çöplüğüne dönüştü"
Depremlerden etkilenen Adıyaman'da çiftçiler üretim için tarlalarda
İskoç yönetmen Lynne Ramsay, sinema yolculuğunu anlattı
Galatasaray'dan depremzedeler yararına Azerbaycan'da özel maç
Amerikan bankalarında neler oluyor? Banka iflasları ne anlama geliyor?
Suudi Arabistan-İran anlaşması, ABD'nin Körfez bölgesindeki nüfuzuna tehdit mi?
Başkan Erdoğan'dan girişimcilere çağrı
14 Mart 2023 Salı 17:39:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 17:39:00

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığından depremzedelere 2 tır yardım

Kaynak: AA

ABONE OL

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının başlattığı "Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti" ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Elimin Emeği Gözümün Nuru" kampanyaları kapsamında 2 yardım tırı yola çıktı.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, teşkilatlarının, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde seferber olduğunu söyledi.

Depremzedeleri, çadır kent ve konteyner kentlerinde ziyaret ettiklerini, onları yalnız bırakmadıklarını anlatan İlhan, şunları kaydetti:

"Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız tarafından başlatılan ve 70 ilimizin de katılımıyla desteklenen 'Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti' kampanyası ve aynı tarihlerde İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığımız tarafından kadınlarımızın kişisel ihtiyaçlarını karşılamak ve Kardeşlik Mektupları ile bağlarımızı kuvvetlendirmek amacıyla başlatılan 'Elimin Emeği Gözümün Nuru' kampanyası için toplandık.

Kampanyalar kapsamında, İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı olarak, ilçe ve mahalle teşkilat mensuplarımızın da destekleriyle hazırladığımız 7 bin adet Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti kolisi, 7 bin adet Elimin Emeği Gözümün Nuru kolisi ve 75 adet oyuncak kolisini deprem bölgesine gönderiyoruz. İstanbul İl Kadın Kolları Teşkilatı olarak 7 bin çadırı ziyaret edip kolilerimizi kardeşlerimize ulaştıracak ve kardeşlik hukukumuzu kuvvetlendireceğiz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacak, yaralarımızı birlikte saracağız."

Açıklamanın ardından "Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti" ve "Elimin Emeği Gözümün Nuru" setlerinin yer aldığı 2 yardım tırı, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere törenle uğurlandı.

Etiketler : AK Parti Kadın Kolları İstanbul

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX