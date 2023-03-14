AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığından depremzedelere 2 tır yardım

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, teşkilatlarının, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde seferber olduğunu söyledi.

Depremzedeleri, çadır kent ve konteyner kentlerinde ziyaret ettiklerini, onları yalnız bırakmadıklarını anlatan İlhan, şunları kaydetti:

"Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız tarafından başlatılan ve 70 ilimizin de katılımıyla desteklenen 'Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti' kampanyası ve aynı tarihlerde İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığımız tarafından kadınlarımızın kişisel ihtiyaçlarını karşılamak ve Kardeşlik Mektupları ile bağlarımızı kuvvetlendirmek amacıyla başlatılan 'Elimin Emeği Gözümün Nuru' kampanyası için toplandık.

Kampanyalar kapsamında, İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı olarak, ilçe ve mahalle teşkilat mensuplarımızın da destekleriyle hazırladığımız 7 bin adet Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti kolisi, 7 bin adet Elimin Emeği Gözümün Nuru kolisi ve 75 adet oyuncak kolisini deprem bölgesine gönderiyoruz. İstanbul İl Kadın Kolları Teşkilatı olarak 7 bin çadırı ziyaret edip kolilerimizi kardeşlerimize ulaştıracak ve kardeşlik hukukumuzu kuvvetlendireceğiz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacak, yaralarımızı birlikte saracağız."

Açıklamanın ardından "Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti" ve "Elimin Emeği Gözümün Nuru" setlerinin yer aldığı 2 yardım tırı, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere törenle uğurlandı.