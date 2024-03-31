AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'den 'anket' açıklaması

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31 Mart 2024 Pazar 17:52:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 17:52:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den 'anket' açıklaması

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, oy verme işleminin bitimine kısa süre kala yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliğinin ve güvenliğinin olmadığını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Seçimler demokrasi şölenleridir. Ancak, bir kısım anketlerle bu şölene gölge düşürmek isteyen art niyetli insanların olduğu gözükmektedir. Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur. Bu sebeple bu anketlere ve yayınlara itibar edilmemesi özellikle rica olunur." ifadesini kullandı.

Etiketler : ak parti mustafa şen anket
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