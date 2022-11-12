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12 Kasım 2022 Cumartesi 17:50:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 17:50:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Ev tipi huzurevlerini hayata geçirmeye ve çoğaltmaya çalışıyoruz

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'de ev tipi huzurevlerini hayata geçirmeye ve çoğaltmaya çalıştıklarını bildirdi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde huzurevine ziyarette bulunan Yanık, bungalovlarda kalan yaşlılarla bir araya gelerek sohbet etti.

Yanık, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Yalova'ya iki yeni Aile Destek Merkezi ve 750 kişilik aşevi kazandıracaklarını söyledi. Bakanlığın hizmetlerinin daha bütüncül olması ve etkinliğinin artırılması için kentte yeni bir Sosyal Hizmet Merkezi açacaklarını dile getiren Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binamızı da yenileyerek daha etkin hizmetlerimizi ulaştırmaya çalışacağız. Onun dışında Çınarcık Huzurevi'ndeki gibi özellikle yaşlılarımızın, büyüklerimizin daha konforlu, kendilerini daha mutlu hissedecekleri ve aktif yaşlanmaya hizmet edecek şekilde kuruluşlarımızın düzenlenmesini, hayata geçirilmesini önemsiyoruz. Burada da değerli büyüklerimizin hem onların duasından hem onların hayat tecrübesinden son derece yararlandığımız, büyüklerimizin buradaki konforunu, buradaki mutluluğunu görmek bizi inanılmaz mutlu etti. İnşallah bu konsepti ülkemizin farklı yerlerinde de uygulayarak ev tipi huzurevlerimizi hayata geçirmeye, çoğaltmaya çalışıyoruz."

Yanık, "aktif yaşlanma" konusunu önemsediklerini belirtti. Büyüklerin üretemeye devam ederek hayatlarını etkin bir biçimde sürdürmelerini önemsediklerini bildiren Yanık, şunları kaydetti:

"Huzurevlerimizin konsepti buna özellikle çok uygun. Onların çeşitli sosyalleşme alanları, spor yapacakları birtakım eğer faaliyetleri varsa onları sürdürebilecekleri mekanizmanın olması önemli. Dolayısıyla büyüklerimiz için bu anlamdaki hizmetlerimizi özellikle inşallah artırarak devam ettireceğiz. Bugün Zeynep ve İbrahim bana eşlik ediyorlar. Çocuklarımızla alakalı hizmetlerimizi de yine biliyorsunuz aile vakfı olarak başlamak ve sonrasında da çocuklarımızın eğitiminin, kişisel gelişimlerinin, sağlık hizmetlerinin etkin bir biçimde devam edebilmesi için çocuk hizmetlerimizde ayrıca artırarak devam ediyoruz. Çocuklarımızın büyüklerimizin tecrübelerinden, büyüklerimizin hayat birikiminden yararlanacakları birtakım buluşmaları ayarlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda inşallah önümüzdeki süreçte bakanlığımızın farklı çalışma, farklı hizmet alanlarının birbiriyle etkileşimi ve birbiriyle dayanışmasını da artırarak devam ettireceğiz."

Huzurevi binasında basına kapalı toplantıya katılan Yanık'a ziyaretinde, Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve kurum müdürleri eşlik etti.

Bakan Derya Yanık ayrıca, Yalova Valiliği ve Yalova Belediyesini ziyaret etti, önceki dönem teşkilat mensuplarıyla yemekte bir araya geldi.

Etiketler : derya yanık huzrevi ak parti
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