VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin, Başkan Erdoğan'ı anlatan belgeseli kendisine takdim etti
Güney Afrika'daki yangında ölen 74 kişiden 62'sinin kimliği henüz belirlenemedi
Milli halterci Cansu Bektaş dünya üçüncüsü
"Türkiye yeni fırsatlarla, yeni imkanlarla karşı karşıyadır"
"Filenin Sultanları" Avrupa şampiyonluğunu vatandaşlarla birlikte kutladı
İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
04 Eylül 2023 Pazartesi 20:38:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 20:38:00

Ağrı'da ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Eleşkirt ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yanıkdere köyü Aysen Deresi yakınlarında bulunan otluk alanda çıkan yangın, çevredeki ağaçlık bölgeye de sıçradı.

Yangını fark eden köylülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan yanan alan dron ile görüntülendi.

Etiketler : ağrı ağaçlık yangın
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
Kısmi felç geçirdi

Kısmi felç geçirdi
ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi
Barbie stili

Barbie stili
Hayatım film olsun

Hayatım film olsun
Bu sıradan bir oyun değil!

Bu sıradan bir oyun değil!
Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses şarkısını yorumladı
Yüzde 99 orijinalim

Yüzde 99 orijinalim
Ziynet geri dönüşlerden memnun

Ziynet geri dönüşlerden memnun

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX