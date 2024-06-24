Afrikalıları şaşırtan sıcak

BURADA YENİ BİR HAYAT KURDU

Eğitimi için Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'dan İstanbul'a gelen, burada Adanalı bir Türk kızı ile tanışıp evlenen ve Türkiye'ye yerleşen Abdülşükür Maiga, Adana'da ticarete atılarak, eşiyle birlikte kendisine yeni bir hayat kurdu. Maiga, eşiyle Adana'nın Kozan ilçesinde yer alan Dağılcak Tabiat Parkı'na tatile gelerek, burada doğanın tadını çıkarttı. Sıcak ve nemli havadan yakınan Maiga, Adana sıcaklarına isyan etti.

ADANALILAR'I AFRİKA'YA BEKLERİZ

Maiga, "Adana çok sıcak bizim o taraftan da sıcak. Felaket bir nem var. Burada gecede sıcak gündüzde çok sıcak. Afrika çok büyük bir kıta. Sahra Çölü'ne doğru gittikçe çok sıcak oluyor. Sahra'da sıcaklık 60 dereceye kadar çıkabiliyor. Oranın 60 derecesi ile buranın 50 derecesini kıyasladığımız zaman burası daha sıcak. Çok nem var. Adanalıları Afrika'ya bekleriz. Kozan'ı da çok güzel bulduk. Burada ailemizle tatile geldik" dedi. SONER KAN