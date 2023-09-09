VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
G20 Liderler Zirvesi... Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği başladı
Fas'ta 7 büyüklüğündeki deprem, ülkenin yakın tarihindeki yıkıcı depremleri akıllara getirdi
Dışişleri Bakanlığından Fas'a taziye mesajı
Fas'taki deprem... "Bu zor gününde tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız"
Eylül ayı yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yatırıldı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
09 Eylül 2023 Cumartesi 08:37:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 08:37:00

Afrikalılar'a çömlek dersi

ABONE OL

Afrika'da çömlekçiliğiyle ünlü Gaoui köyünden İzmir'e gelen çömlekçiler, mesleğin modern tekniklerini öğrenecek. Eğitimin ardından 2. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali'nde hünerlerini sergileyecek.

Afrika'da çömlekçiliğiyle ünlü Gaoui köyünden İzmir'e gelen çömlekçiler, mesleğin modern tekniklerini öğrenecek. Eğitimin ardından 2. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali'nde hünerlerini sergileyecek.

Afrikalılar'a çömlek dersi

ONLARIN ÜLKESİNE DE GİTMİŞTİ

İzmir Menemen'de 7 kuşaktır toprak testi ve çömlek üreten ailenin üyelerinden 64 yaşındaki Bilal Deniz, yurt dışından gelenlere çömlekçilik eğitimi veriyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın organizasyonuyla daha önce 2 kez Orta Afrika ülkesi Çad'ın başkenti Encemine'ye bağlı çömlekçiliğiyle ünlü Gaoui köyüne giderek eğitimler veren Deniz, şimdi de aynı bölgeden 6 çömlekçi kadını misafir etti.

ZAMANA AYAK UYDURDULAR

Çad Kültür İşleri, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı yetkilisi Hadje Achta Saimoune ile Menemen'e gelen kadınlar, Bilal Deniz, oğlu Emre Deniz ve buradaki ustalardan çömlekçiliğin modern teknikleriyle ilgili bilgiler alıyor. Toprağın işlenmesinden pişmesine kadar çömlek yapımında tüm evreleri elleriyle gerçekleştiren Çadlı kadınlar, burada elektrikle çalışan makinelerde çömlek yapmayı öğreniyor.

Çadlı kadınlar, eğitimin ardından bu ay ilçede düzenlenecek 2. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali'ne de katılacak.

Etiketler : Afrika Hadje Achta Saimoune çömlekçilik eğitimi Gaoui köyü Menemen Çömlek Festivali Gaoui köyü
Kumar için takılarımı bozdurdu

Kumar için takılarımı bozdurdu
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim
Sevgilisinin adı kolunda

Sevgilisinin adı kolunda
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Hayatım film olsun

Hayatım film olsun
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Barbie stili

Barbie stili
İşin Aslı Sinan

İşin Aslı Sinan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX