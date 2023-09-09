Afrikalılar'a çömlek dersi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın organizasyonuyla daha önce 2 kez Orta Afrika ülkesi Çad'ın başkenti Encemine'ye bağlı çömlekçiliğiyle ünlü Gaoui köyüne giderek eğitimler veren Deniz, şimdi de aynı bölgeden 6 çömlekçi kadını misafir etti.