VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
G20 Liderler Zirvesi... Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği başladı
Fas'ta 7 büyüklüğündeki deprem, ülkenin yakın tarihindeki yıkıcı depremleri akıllara getirdi
Dışişleri Bakanlığından Fas'a taziye mesajı
Fas'taki deprem... "Bu zor gününde tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız"
Eylül ayı yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yatırıldı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

FOTO GALERİ

Afrikalılar'a çömlek dersi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX