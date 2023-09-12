AFAD'ın arama kurtarma ekiplerini götüren uçak Libya'ya ulaştı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyan uçağın ulaştığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Libya'ya arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyan uçağın ulaştığını bildirdi.
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MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye, kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş ülke Libya'ya yardım elini uzatan ilk ülke oldu. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla AFAD'ın arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırdık." bilgisi paylaşıldı.
Dost ve kardeş ülke Libya'ya arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini ulaştırmaya devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait üçüncü uçak da AFAD ekiplerini Libya'ya ulaştırmak üzere Mürted Hava Meydan Komutanlığından hareket etti.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/EF2HPXkqtB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 12, 2023
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