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AFAD'ın arama kurtarma ekiplerini götüren uçak Libya'ya ulaştı
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12 Eylül 2023 Salı 12:53:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 12:53:00

AFAD'ın arama kurtarma ekiplerini götüren uçak Libya'ya ulaştı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyan uçağın ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Libya'ya arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyan uçağın ulaştığını bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye, kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş ülke Libya'ya yardım elini uzatan ilk ülke oldu. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla AFAD'ın arama-kurtarma ekipleri ile yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırdık." bilgisi paylaşıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı libya sel arama kurtama uçak
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