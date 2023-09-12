Libya'nın doğusunda sel: 3 binden fazla ölü, 10 bin kişi kayıp
Kaynak: AA
Libya'nın doğusundaki "hükümetin Sağlık Bakanı" Osman Abdulcelil, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının 3 bini geçtiğini söyledi. Kızılhaç, Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını duyurdu.
Libya'nın doğusundaki "hükümetin Sağlık Bakanı" Osman Abdulcelil, çoğu Derne kentinde olmak üzere 3 binden fazla kişinin sel felaketi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.
Abdulcelil, binlerce kişinin kayıp olduğunu tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.
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SEL FELAKETİNDE KAYIP KİŞİ SAYISI 10 BİNE ULAŞTI
Kızılhaç, Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını duyurdu
LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ
Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.
Libya Başkanlık Konseyi, sel felaketinden zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulunmuştu.
Ulusal Birlik Hükümeti, dün olağanüstü kabine toplantısı düzenlemiş, afetten etkilenen bölgelere yardım yapılmasını da içeren bir dizi karar almıştı.
Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu ifade edilmişti.
Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.
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