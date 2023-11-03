AFAD'dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası bağışçılarına teşekkür belgesi
Kaynak: AA
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla başlatılan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına 100 bin lira ve üzeri bağış yapanların tamamına, ayrım yapılmaksızın teşekkür belgesi düzenlendiğini duyurdu.
AFAD'dan, sosyal medyada yer alan haberlerle ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Asrın felaketi Kahramanmaraş depremleri dolayısıyla gerçekleştirilen Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 100 bin lira ve üzeri bağış yapan 1750 bağışçının tamamına, ayrım yapılmaksızın teşekkür belgesi düzenlenmiştir. Bu kapsamda Babala Tv olarak adlandırılan bağışçı da 500 bin lira bağış yaptığı için teşekkür belgesi düzenlenmiştir." bilgisine yer verildi.
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