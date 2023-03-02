AFAD'dan adrese göre "deprem tehlike haritası"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" interaktif internet uygulaması ile Türkiye'de ilk defa bir noktanın deprem tehlike değerinin öğrenilebildiği belirtildi.

Buna göre tdth.afad.gov.tr/TDTH/ linkine tıklandığında e-Devlet kullanıcı bilgileriyle uygulamaya giriş yapılıyor.

Uygulamadaki, "adres sorgulama" bölümünden il, ilçe ve mahalle bilgileri girilerek bölgenin deprem tehlike durumu öğrenilebiliyor.