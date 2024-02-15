AFAD: Maden sahasında kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, göçük altında kalan vatandaşların yer tespiti çalışmalarının, profesyonel ekipler tarafından georadar ve yer altı radarları ile karadan, dronlarla da havadan sürdürüldüğü ifade edildi.
Ekiplerin tam donanımlı cihazlarla arama yaptıkları alanların sektörlenerek hassas bir çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Bölgede 24 saat aralıksız yürütülen çalışmalarda, 2 bin 722 personel, 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, georadar, 5 yer altı radarı görev yapıyor." denildi.
Erzincan'da altın madeninde toprak kayması: Kurtarma çalışmaları başlatıldı
Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: 7 gözaltı
- Bakan Güler, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü
- "İstanbul'da 5 yılda 650 bin konut inşa edilecek"
- Oy sandıkları erişime açıldı
- PİLOT girişimleri, yenilikçi fikirlere ilham veren Stanford Üniversitesi'nde!
- Bakan Fidan'dan AB'ye net uyarı: Kimlik siyaseti sonlanmalı
- Dost ülkeden doğalgaz mesajı: Türkiye'siz mümkün değil