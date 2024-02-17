VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrailliler sokağa indi! Netanyahu için istifa sesleri yükseliyor
AFAD duyurdu! Muğla'da deprem
Kurum'dan İmamoğlu'na tepki: "5 yılda başlayıp bitirdiği tek şey var, o da İstanbul"
G7'den İsrail'e uyarı: Refah'a saldırının yıkıcı sonuçları olur
Almanya, Rusya ve Çin nüfuzuna karşı Afrika ile daha yakın ilişkiler kurulmasını istiyor
Erzincan'a şehit ateşi düştü!
17 Şubat 2024 Cumartesi 22:03:00 - Güncelleme:17 Şubat 2024 Cumartesi 22:05:00

AFAD duyurdu! Muğla'da deprem

ABONE OL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada Muğla'da deprem meydana geldiği belirtildi.

AFAD Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 21.47 meydana geldiği ifade edildi.Depremin merkez üssünün Muğla'nın Seydikemer ilçesi olduğu belirtildi.
Etiketler : deprem Muğla AFAD
Gazilerden özür dilediler

Gazilerden özür dilediler
Ailece sergi günü

Ailece sergi günü
Moskova'da yoğun ilgi

Moskova'da yoğun ilgi
Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı

Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı
Ağlatan şarkı

Ağlatan şarkı
Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Yeni anne Yasemin anlattı: Bebeğimizin ameliyat olacağını biliyorduk

Yeni anne Yasemin anlattı: Bebeğimizin ameliyat olacağını biliyorduk
Tek aşk müzik

Tek aşk müzik

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX