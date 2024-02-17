AFAD duyurdu! Muğla'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada Muğla'da deprem meydana geldiği belirtildi.
AFAD Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 21.47 meydana geldiği ifade edildi.Depremin merkez üssünün Muğla'nın Seydikemer ilçesi olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Akdeniz -[11.64 km]Seydikemer (Muğla)
Tarih:2024-02-17
Saat:21:47:46 TSİ
Enlem:36.33833 N
Boylam:29.10139 E
Derinlik:28.59 km
Detay:https://t.co/NLmjbmQPbh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi