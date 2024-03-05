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05 Mart 2024 Salı 19:02:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 19:02:00

AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

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Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Etiketler : DEPREM AKDENİZ AFAD
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