AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 5, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz -[137.23 km]Datça (Muğla)
Tarih:2024-03-05
Saat:16:17:51 TSİ
Enlem:35.45778 N
Boylam:27.42583 E
Derinlik:12.74 km
Detay:https://t.co/ZS6t8F5JCT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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