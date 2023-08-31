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Adıyaman'da teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
31 Ağustos 2023 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 17:00:00

Adıyaman'da teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Kaynak: AA

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Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent kırsalında yapılan arama tarama faaliyetinde, toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Malzemeler Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.

Etiketler : Adıyaman Jandarma PKK operasyonu yaşam malzemeleri
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