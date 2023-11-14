Adıyaman'da korkunç kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Adıyaman-Kahta karayolu Kömür beldesi yakınlarında, M.A.Y. idaresindeki otomobil, M.Ç. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abuzer Ulu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ulu'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
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