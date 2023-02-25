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25 Şubat 2023 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:25 Şubat 2023 Cumartesi 16:00:00

Adıyaman'da 70 bin kişilik 20 konteyner kentin inşası sürüyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Adıyaman'da 20 farklı noktada 15 bin konteynerin yer alacağı yaklaşık 70 bin kişi kapasiteli konteyner kentlerin inşası sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile AFAD koordinesinde depremzedelerin konteyner kentlerde yaşam sürdürmeleri için başlatılan çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

18'i il merkezinde 2'si de ilçelerde yer alacak konteyner kentlerde çalışmalar hızlandı. Pek çoğunda yer hazırlığı, ara yollar, asfaltlama, elektrik ve su tesisatı gibi altyapı çalışmaların tamamlandığı yerleşkelerde, konteyner dizimleri başladı.

İl genelinde 20 noktada 15 bin konteynerin yer alacağı konteyner kentlerde yaklaşık 70 bin afetzedenin barınma ihtiyacının giderilmesi öngörülüyor.

"HER GÜN 100-150 KONTEYNER YERLEŞTİRECEK HIZA ULAŞTIK"

Altınşehir Mahallesi'nde kurulan konteyner kentin koordinatörü inşaat mühendisi Murat İşçi, çalışmalarının hızlandığını belirterek, "Konteynerlerimizi artık yerleştirmeye başladık. Burada yaklaşık 8 bin 500, 9 bin kişilik bir konteyner kent kuruyoruz. Arkadaşlarımızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz, makinelerimizi arttırdık. Artık hızımızı da arttırdığımız için her geçen gün 100-150 konteyneri yerine koyacak şekilde bir hıza ulaştık." dedi.

Adıyaman-Kahta kara yolu yakınlarında yapılan konteyner kentin koordinatörü inşaat mühendisi Muhammed Solmaz da çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü dile getirerek, "Burada 2 bin 84 konteyner planlamamız var. Şu an altyapı, kanalizasyon, elektrik işlerini yapıyoruz. Önümüzdeki hafta itibarıyla inşallah konteynerleri yerleştirmeye başlayacağız. Bitirdiğimizde 2 bin 84 konteyner yer alacak. 8-10 bin kişiye ev sahipliği yapacak." diye konuştu.

Etiketler : ulaştırma ve altyapı bakanlığı afad adıyaman konteyner

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