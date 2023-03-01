01 Mart 2023 Çarşamba 07:45:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 07:45:00
Adıyaman'da 4,2 büyüklüğünde
Son Dakika Haberleri.. Adıyaman'ın Tut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine Adıyaman'ın Tut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.15'te meydana gelen depremin derinliği 6,4 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
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