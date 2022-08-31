Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: AA
Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Ceritler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve personelle müdahale edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
- Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda olduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu yaptı
- Zonguldak'taki taş kömürü ocağının bir bölümünde karbonmonoksit salımı nedeniyle üretim durdu
- AK Parti'den milletvekili Ahmet Şık'a 100 bin liralık tazminat davası
- Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
- Necip Hablemitoğlu cinayetinin katil zanlılarından Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı
- Şarkıcı Gülşen'in avukatı adli kontrol kararına itiraz etti