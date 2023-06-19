Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 10,15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.