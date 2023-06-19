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19 Haziran 2023 Pazartesi 06:53:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 06:53:00

Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 23.59'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 10,15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Etiketler : afad adana saimbeyli deprem
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