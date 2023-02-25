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25 Şubat 2023 Cumartesi 13:15:00 - Güncelleme:25 Şubat 2023 Cumartesi 13:15:00

Adalete hizmet eden binalar depremi en az hasarla atlattı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde Adalet Bakanlığına bağlı adliye, mahkeme ve adli tıp kurumu binalarından 42'sinin hasar almadığı, 48'inde ise az hasar oluştuğu ortaya çıktı.

Depremlerden etkilenen illerde adliye, mahkeme ve adli tıp kurumu gibi adalete hizmet eden binalarındaki hasar durumu yapılan incelemeler sonucu belirlendi.

Bu kapsamda, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki adliye, mahkeme ve adli tıp binalarından 42'sinin hasarsız olduğu saptandı. Ayrıca bu illerdeki 48 binanın ise taşıyıcı sistemlerinde bir olumsuzluğa rastlanmayarak az hasarlı olduğu tespit edildi.

Gaziantep İslahiye ile Kahramanmaraş Pazarcık adliyelerinin taşıyıcı sistemlerinde ağır hasar olmadığı, deprem performans analizine göre güçlendirme yapılacak orta hasarlı bina olduğu belirlendi.

İncelemeler sonucunda, Adana, Adıyaman, Hatay, Malatya, Osmaniye, Sivas ve Şanlıurfa'daki 10'u hükümet konağı içerisindeki 16 hizmet biriminin ise ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Depremde ağır hasar alan bu binaların 1992 yılı öncesinde inşa edilen yapılar olduğu saptandı.

Ağır hasarlı binalardan Malatya Adliyesi'nde incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni adliye binasının temelinin en kısa sürede atılacağını bildirdi.

Etiketler : adalet hizmet bina deprem hasar

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