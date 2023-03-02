Bakan Bozdağ, İslahiye ilçesinde kurulan konteyner kenti ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, İslahiye ilçesinde kurulan konteyner kenti ziyaret etti

İlçede kurulan konteyner kenti ziyaret eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremin ardından koordinatör olarak görevlendirilen Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan bilgi aldı.

Daha sonra konteyner kentte kalan vatandaşlarla sohbet eden Bozdağ, sorun ve talepleri dinledi.