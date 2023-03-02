Bakan Bozdağ, İslahiye ilçesinde kurulan konteyner kenti ziyaret etti

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02 Mart 2023 Perşembe 10:22:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 10:22:00

Adalet Bakanı Bozdağ, İslahiye ilçesinde kurulan konteyner kenti ziyaret etti

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde incelemede bulundu.

İlçede kurulan konteyner kenti ziyaret eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremin ardından koordinatör olarak görevlendirilen Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan bilgi aldı.

Daha sonra konteyner kentte kalan vatandaşlarla sohbet eden Bozdağ, sorun ve talepleri dinledi.

Etiketler : bekir bozdağ islahiye konteyner kent ziyaret

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