Bakan Bozdağ'dan altılı masa açıklaması

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15 Ocak 2023 Pazar 11:51:00 - Güncelleme:15 Ocak 2023 Pazar 11:51:00

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan altılı masa açıklaması

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, altılı masadakilerin vadettiği yönetim tarzının, "açık bir yönetilmezlik sistemi olduğunu" belirtti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, altılı masada herkesin genel başkan sıfatıyla oturduğunu ifade etti.

Altılı masadakilerin, içlerinden birini başkan kabul etmedikleri gibi Cumhurbaşkanı adaylarını da başkan kabul etmeyeceklerini, herkesin eşit olduğunu, eşit imza ve eş güdüm kuruluyla ülkeyi birlikte yöneteceklerini söylediklerine dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti:

"Çift başlı yönetime izin veren parlamenter sistemde çok bedel ödemiş ve bu yüzden hükümet sistemini değiştirmek zorunda kalmış Türkiye'nin, başkansız ya da 6 veya 7 eş başkanlı bir yönetim sisteminde daha ağır bedeller ödeyeceği tartışmasızdır. 6 veya 7 eş başkanlı bir yönetimde, istişarede ihtilaf halinde son sözü söyleyecek veya herkesin kararına uyacağı bir başkan olmadığı vakit hiçbir ihtilaf çözülebilir mi? Başkansız ya da 6 veya 7 eş başkanla bir dernek, şirket, bakkal bile yönetilemezken Türkiye yönetilebilir mi?

Altılı masadakilerin vadettiği yönetim tarzı, açık bir yönetilmezlik sistemidir. Herkesin kendini eşit baş, başkan kabul ettiği bir masadan kolay kolay uzlaşma, karar çıkmaz. Böyle bir masadan çıksa çıksa ihtilaf çıkar, kavga çıkar, kriz çıkar, kaos çıkar, istikrarsızlık çıkar."

Etiketler : bekir bozdağ altılı masa cumhurbaşkanı başkan
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