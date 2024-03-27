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27 Mart 2024 Çarşamba 09:17:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 09:17:00

Açık Görüş "Özel"... Bakan Bolat 24 TV'ye konuk olacak

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Murat Çiçek'le Açık Görüş'te her hafta gündemdeki sıcak gelişmeler tüm yönleriyle ve uzman yorumlarıyla ele alınıyor. Bu hafta Türkiye'nin ticaretindeki önemli konuları ele almak üzere Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat “Açık Görüş Özel” e konuk oluyor.

Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele ne durumda?

Atılan adımlar işe yaradı mı?

İhracatta beklentiler ne?

Makroekonomik göstergeler milletin cebine ne zaman yansıyacak?

Enflasyon tek haneye ne zaman düşecek?

Seçim öncesi artan kriz çığırtkanları neyi amaçlıyor?

Tüm bu merak edilen konuları Murat Çiçek soracak, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat "Açık Görüş Özel" de cevaplandıracak.

Murat Çiçek'le Açık Görüş Özel, bu akşam saat 22.00'de 24 TV ve 24 RADYO ortak yayınında.

Etiketler : ömer bolat 24 tv açık görüş
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