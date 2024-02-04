Gaziantep'te polis helikopteri kaza kırıma uğradı: 2 pilot şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğraması sonucu 2 pilotun şehit olduğunu bildirdi.

Olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma, UMKE, AFAD ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden kurtarılan teknisyen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bakanı Yerlikaya kazaya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu akşam Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır.

En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır.

Kahraman pilotlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, Aziz Milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı âli olsun.

Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun."

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 pilotumuza yönelik siyasilerden baş sağlığı mesajları yağdı.

BAKAN KOCA: 2 PİLOTUMUZ ŞEHİT OLDU, TEKNİSYENİMİZ YARALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te Emniyete ait helikopterin düşmesi uğraması sonucu 2 pilotumuzun şehit olduğu kazaya yönelik yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep Havalimanına gitmek üzere Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait bir helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza geçirdi. 2 pilotumuz şehit oldu, teknisyenimiz yaralandı. Şehit pilotlarımıza yüce Allah'tan rahmet, milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Tedavi altına alınan yaralı polisimize acil şifalar temenni ediyorum."

BAKAN TUNÇ: ŞEHİTLERİMİZİN MAKAMI ÂLİ OLSUN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep'te helikopter kazası sonucu 2 pilotun şehit olması üzerine paylaştığı taziye mesajında şu sözlere yer verdi:

"Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı teknisyenimize acil şifalar diliyorum.

Şehit pilotlarımızın ailelerinin, emniyet teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun.

Şehitlerimizin makamı âli olsun."

BAKAN IŞIKHAN: YARALI POLİSİMİZİN EN KISA ZAMANDA ŞİFA BULMASINI TEMENNİ EDİYORUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gaziantep'te helikopter kazası sonucu 2 pilotun şehit olması üzerine şu mesajı paylaştı:

"Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gerçekleşen, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; ailelerine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.

Yaralı polisimizin en kısa zamanda şifa bulmasını temenni ediyorum.

Aziz milletimizin başı sağ olsun."

BAKAN KACIR: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep'te helikopter kazası sonucu 2 pilotun şehit olması üzerine paylaştığı taziye mesajında şunları vurguladı:

"Gaziantep'e gitmek üzere Hatay'dan havalanan polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı polisimize acil şifalar diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun."

İBB BAŞKAN ADAYI KURUM'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziantep'te Emniyete ait helikopterin düşmesi uğraması sonucu 2 pilotumuzun şehit olduğu kazaya yönelik şu mesajı paylaştı:

"Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen 2 kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, yaralanan teknisyenimize acil şifalar diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun."