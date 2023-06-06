Abisi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Sanayi Sitesi'nde hurda işletmesi bulunan iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.M. (27), kardeşi Adem M'yi (23) silahla vurarak yaraladı.

Çevredekilerin Ceyhan Devlet Hastanesine götürdüğü Adem M, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, şüpheli İ.M'yi olayda kullandığı silahla yakaladı.