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15 Haziran 2023 Perşembe 16:51:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 16:51:00

ABD'li isimden büyük övgü: Türkiye AB üyesi olmalı

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World Ecommerce Forum'da yaptığı konuşmada Türkiye'yi öven New York Ticaret Odası Başkanı Mark Jaffe, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki tam ortaklığını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

World Ecommerce Forum'da yaptığı konuşmada Türkiye'yi öven New York Ticaret Odası Başkanı Mark Jaffe, güvenilir ticaret ortaklarından olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ndeki tam ortaklığını sabırsızlıkla bekliyoruz. Türkiye AB üyesi olmalıdır" dedi.

WORLDEF tarafından düzenlenen World Ecommerce Forum için Türkiye'ye gelen New York Ticaret Odası Başkanı Mark Jaffe, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mark Jaffe, "WORLDEF ile güçlü bir ilişkimiz ve daha iyi geleceğimiz var. WORLDEF Başkanı Ömer Nart ile çalışmaktan ve New York Ticaret Odası olarak bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Türkiye ile olan uzun yıllara dayanan dostluklarından ve artan ticaret ruhundan bahseden Jaffe, "Türkiye'ye gelmekten gurur duyuyorum ve bu ulusun büyük insanlarıyla çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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Mark Jaffe, tedarik zincirlerinin güçlü ve güvenilir olmasının önemini vurgulayarak, hem yerel hem de uluslararası lojistik uzmanlarından öğrenmeye açık olduklarını belirtti. Jaffe, "Amazon dünya çapında güvenilirdir. Sanırım Asya'daysanız Alibaba'yı daha çok kullanmak isteyebilirsiniz, ancak ürünü almak ve kimden satın alabileceğinizi bilmek ve yerinize ulaştığından emin olmak çok ama çok önemli" dedi.

Etiketler : World Ecommerce Forum Türkiye AB
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