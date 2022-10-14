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14 Ekim 2022 Cuma 16:09:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 16:09:00

AB'den Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili açıklama

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Tim McPhie, Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili, "Rus gazını mümkün olan en kısa sürede azaltmak istiyoruz. Sorun Rus gaz altyapısına bağımlılığımız değil." dedi.

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Tim McPhie, AB Komisyonun günlük basın toplantısında bir gazetecinin, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye'yi bölgenin enerji merkezi yapma konusunu ve Rus gazının Türk Akımı ile AB ülkelerine gönderilme olasılığını görüştü. Bu konuda Komisyonun görüşü nedir?" sorusunu yanıtladı.

Rusya'nın enerjiyi bir silah olarak kullandığını belirten McPhie, "Rus gazını mümkün olan en kısa sürede azaltmak istiyoruz. Burada sorun Rus gaz altyapısına bağımlılığımız değil. Tamamen işleyen boru hatlarımız var." ifadelerini kullandı.

McPhie, AB ülkelerinin Rus gazına yaklaşımlarının açık olduğuna işaret ederek, "Komisyon ve üye ülkeler olarak Rus fosil yakıtlarından bir an önce uzaklaşma taahhüdünde bulunduk." dedi.

Türk Akımı boru hattı konusunda da McPhie, "Bir boru hattına gelecekte ne olacağı, hangi gazın bu hattan sağlanabileceği konularına girmeyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

RUS GAZINA YAPTIRIM YOK

McPhie, bir başka gazetecinin "Rusya ile Türkiye gaz konusunda anlaşma sağladı. AB'nin gaz konusunda bir yaptırımı yok. Bağımlılığımız azaltmaya çalışıyoruz ama üye ülkeler Rusya'dan gaz alabiliyor. Çekinceleriniz olabilir ama pek çok üye ülkenin gaz istediğinin farkında mısınız? ABD gazı çok pahalı ve pek çok ülke ucuz gaz kaynağı arıyor" sorusu üzerine, "Rus gazına mevcut durumda bir yaptırım yok. Rus gazı kullanımını düşürmek ve bağımlılığı azaltmak yönünde ilerliyoruz." yanıtını verdi.

AB'nin geçen yıl doğal gazının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ettiğini anımsatan McPhie, bu oranının son dönemde yüzde 10'un altına indiğini belirtti.

McPhie, üye ülkelerin alternatif ve adil fiyatlı gaz bulmaya çalıştığına işaret etti.

RUSYA'DAN GAZ ARZI GÜVENİLİR DEĞİL

AB Komisyonu Başsözcüsü Eric Mamer de ucuz gaz talep etmenin, bunun Rusya tarafından tedarik edileceği anlamını taşımadığını söyledi.

"Rusya'nın güvenilirliği sıfır" diyen Mamer, Rusya'nın ucuz gaza güvenen ülkelerin vanalarını kapattığını ifade etti.

Mamer, AB'nin Rusya ile gaz bağlantısını gerçekten kesmek istediğini vurgulayarak, "Rus gazının fiyat avantajı olabilir ama arz güvenliği konusunda dezavantajları var." değerlendirmesinde bulundu.

Gazprom'un Avrupa'ya tedariki Rusya-Ukrayna savaşının öncesinde azalttığını anımsatan Mamer, bunun fiyatların yükselmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Mamer, Rus fosil yakıtlarından kurtulmanın ve başka çözümler bulmanın çıkarlarına uygun olduğunu ifade etti.

Etiketler : avrupa birliği türkiye doğal gaz
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