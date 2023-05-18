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ABD'den Türkiye seçimleri yorumu!
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18 Mayıs 2023 Perşembe 07:48:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 07:48:00

ABD'den Türkiye seçimleri yorumu!

Kaynak: AA

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ABD'den Türkiye'deki seçimlere ilişkin bir yorum daha geldi. Beyaz Saray'dan, "Türkiye'de seçimleri kim kazanırsa kazansın birlikte çalışmaya hazırız" mesajı verildi.

Sandık başına giden Türkiye, bir kez daha tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan birinci çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,89, Sinan Oğan'ın ise yüzde 5,17 oldu.

Cumhur İttifakı da 600 sandalyeli TBMM'de 323 milletvekili ile çoğunluğu sağladı.

Vatandaşlar ikinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında tercihini yapacak.

ABD'DEN SONUÇLARA BİR YORUM DAHA GELDİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak için seyahat ettiği uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'de cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kaldığını ve kazanan kim olursa olsun Ukrayna, Orta Doğu'daki bölgesel meseleler ve NATO'daki rolü kapsamında Türkiye ile bir dizi konuda çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Sullivan, "Türkiye'de güçlü bir demokrasi görmeye devam etmek istiyoruz. İlk turu gerçekleştirdiler, ikinci turu da yapacaklar ve bizler de kazanan kim olursa olsun onunla çalışmaya hazır olacağız" şeklinde konuştu.

Etiketler : Türkiye ABD Başkanı Joe Biden Jake Sullivan
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