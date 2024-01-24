ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması: "Kongre kilit rol oynuyor"

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin F-16 filosunun modernleştirilmesini desteklediklerini ancak kongrenin oynayacağı kilit bir rolü olduğunu da kabul ettiklerini vurguladı.
Detaylar geliyor...
Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin F-16 filosunun modernleştirilmesini desteklediklerini ancak kongrenin oynayacağı kilit bir rolü olduğunu da kabul ettiklerini vurguladı.
Detaylar geliyor...