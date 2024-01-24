VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TARSİM, 638 milyar liralık tarımsal varlığı güvence altına aldı
Rusya'dan BMGK'ya acil toplanmaya çağırısı
Scholz ve Zelenskiy Ukrayna'daki durumu görüştü
İşgalci İsrail Han Yunus'taki iki hastanenin çevresini hedef alıyor
CENTCOM saldırıyı duyurdu: Husiler balistik füze ile vurdu
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması: "Kongre kilit rol oynuyor"
24 Ocak 2024 Çarşamba 21:41:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 21:41:00

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması: "Kongre kilit rol oynuyor"

ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin F-16 filosunun modernleştirilmesini desteklediklerini ancak kongrenin oynayacağı kilit bir rolü olduğunu da kabul ettiklerini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin F-16 filosunun modernleştirilmesini desteklediklerini ancak kongrenin oynayacağı kilit bir rolü olduğunu da kabul ettiklerini vurguladı.

Detaylar geliyor...

Etiketler : F-16 Modernizasyonu ABD Dışişleri türkiye kongre
Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı

İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı
Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti

Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
Zamanın En İyileri!

Zamanın En İyileri!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX