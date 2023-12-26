ABD, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin TBMM'de komisyondan geçmesini memnuniyetle karşıladığını ve Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteğinin sürdüğünü bildirdi
26 Aralık 2023 Salı 20:58:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 20:58:00
ABD'den Türkiye'ye F-16 açıklaması: Biden açık desteği sürdürüyor
Son Dakika Haberleri.. ABD, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin TBMM'de komisyondan geçmesini memnuniyetle karşıladığını ve Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteğinin sürdüğünü bildirdi
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