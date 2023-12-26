İsveç'in NATO üyeliği komisyonda kabul edildi: Son söz Genel Kurul'un

İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin protokol Dışişleri Komisyonu'nun gündemine ilk olarak 16 Kasım'da geldi.
Ancak görüşmeler tamamlanamadı, İsveç hükümetinden taahhütlere ilişkin bilgi istendi.
Meclis Dışişleri Komisyonu saat 15'te ikinci kez İsveç gündemiyle toplandı.
Komisyon Başkanı Fuat Oktay, İsveç'in özellikle terörizmin finansmanı konusunda adım attığını söyledi ancak, "Terörle mücadelede henüz beklenen sonuçları göremedik" dedi.
Milletvekillerinin de görüşlerini bildirmelerinin ardından yapılan oylamada İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokol kabul edildi. Artık son sözü Meclis Genel Kurulu söyleyecek.