26 Mart 2024 Salı 10:09:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 10:09:00
ABD'de feci kaza! Gemi köprüyü yıktı
ABD'nin Baltimore kentindeki büyük bir köprü, bir kargo gemisinin çarpması sonucu çöktü.
ABD'de bir gemi Baltimore limanından geçen bir köprüye çarptı.
Francis Scott Key Köprüsü'nde meydana gelen kaza sonrası köprü trafiğe kapatıldı.
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