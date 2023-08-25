ABD'de bir ilk! Trump cezaevine teslim oldu, sanık fotoğrafı çekildi
Kaynak: TRT Haber
Eski ABD Başkanı Donald Trump yine bir ilki gerçekleştirdi. Georgia'daki dava öncesi cezaevine teslim oldu ve ülke tarihinde ilk defa bir eski başkanın sabıka kaydı için fotoğrafı çekildi. Fotoğraf kamuoyu ile paylaşıldı. Trump 200 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Eski ABD'nin Başkanı Donald Trump hakkında 4'üncü dava başlıyor.
Trump, Georgia eyaletinde 2020 seçiminin sonucunu değiştirmeye çalışmak ve bunun için kumpas kurmakla suçlanıyor.
Trump'ın sabıka fotoğrafı basınla paylaşıldı
Trump'ın önceki 3 davasından farklı olarak ABD tarihinde bir ilk yaşandı. Trump, Atlanta'da cezaevine teslim oldu, parmak izi alındı, sabıka fotoğrafı çekildi, fotoğraf kamuoyu ile paylaşıldı.
Fotoğrafta gülümsemeyen Trump'ın, ciddi bir ifade ve çatık kaşlarla doğrudan objektife baktığı görülüyor.
Daha önce kendisine yönelik üç ayrı dava için yetkili makamlara teslim olan Trump'ın hiç tutuklama dosyası için sabıka fotoğrafı çekilmemişti.
Trump kefaletle serbest kaldı
Eski ABD Başkanı, 200 bin dolar kefalet karşılığı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrıldı.
- AFAD bildirdi: Konya için eylem planı hazırlıyoruz
- Şehit Polis Memuru Hakan Telli memleketi Tokat'ta gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
- O davetin perde arkası! “ABD sizi engelleyemezse ortak işler yapmaya çalışır”
- Tuzla'da iki riskli bana daha kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı
- Taksim'de taksi denetimi: şoförlere ceza yağdı
- Kocaeli'de sahte döviz operasyonu: 3 kişi tutuklandı