ABD'de bir ilk! Trump cezaevine teslim oldu, sanık fotoğrafı çekildi

ABD'de bir ilk! Trump cezaevine teslim oldu, sanık fotoğrafı çekildi

Eski ABD'nin Başkanı Donald Trump hakkında 4'üncü dava başlıyor.

Trump, Georgia eyaletinde 2020 seçiminin sonucunu değiştirmeye çalışmak ve bunun için kumpas kurmakla suçlanıyor.

Trump'ın sabıka fotoğrafı basınla paylaşıldı

Trump'ın önceki 3 davasından farklı olarak ABD tarihinde bir ilk yaşandı. Trump, Atlanta'da cezaevine teslim oldu, parmak izi alındı, sabıka fotoğrafı çekildi, fotoğraf kamuoyu ile paylaşıldı.

Fotoğrafta gülümsemeyen Trump'ın, ciddi bir ifade ve çatık kaşlarla doğrudan objektife baktığı görülüyor.

Daha önce kendisine yönelik üç ayrı dava için yetkili makamlara teslim olan Trump'ın hiç tutuklama dosyası için sabıka fotoğrafı çekilmemişti.

Trump kefaletle serbest kaldı

Eski ABD Başkanı, 200 bin dolar kefalet karşılığı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrıldı.