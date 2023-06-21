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21 Haziran 2023 Çarşamba 16:37:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 16:37:00

ABD medyasından dikkat çeken analiz... Hem bölgesel hem de küresel etkileri olacak

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Amerikan merkezli enerji sitesi Energy Intelligence, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir analize yer verdi. Analizde, "Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında bir köprü olarak benzersiz jeopolitik profili göz önüne alındığında, hem bölgesel hem de küresel etkileri olacak" ifadelerine yer verildi.

ABD merkezli enerji sitesi Energy Intelligence, Türkiye'de ki seçimleri değerlendirerek yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ENERGY INTELLİGENCE'TAN DİKKAT ÇEKEN ANALİZ

Türkiye dış politikasının bağımsızlığına değinilen yazıda, "Türkiye, Soğuk Savaş dönemi tanımlanan ittifaklarla sınırlı kalmayan bir politika izliyor. Erdoğan iktidarı boyunca, Avrupa ve ABD'nin çıkarlarından bağımsız ve kendi rotasını çizen bir Türk dış politikası oluşturdu." ifadelerine yer verildi.

Seçim sonucuna dair istikrarın önemini vurgulayan analizde, "Türkiye'deki siyasi değişim sadece ülke içinde değil, bölgesel ve küresel olarak da yıkıcı olabilirdi. Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, bu küresel geçiş döneminde bazı önemli istikrar sağlıyor." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİK ÖNEMİ: AVRUPA ASYA VE ORTA DOĞU ARASINDA BİR KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYOR'

İlgili analizde, Erdoğan'ın zaferinin uluslararası ilişkiler denkleminde önemli bir köprü vazifesi göreceğine değinilerek şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, kendisini önümüzdeki beş yıl boyunca ulusuna liderlik edecek şekilde konumlandırarak ve Türkiye'nin lideri olarak görev süresini kayda değer (ve benzeri görülmemiş) bir çeyrek yüzyıla uzatarak yeniden seçilme teklifini kazandı. Önümüzdeki beş yıl, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında bir köprü olarak benzersiz jeopolitik profili göz önüne alındığında, hem bölgesel hem de küresel etkileri olacak, Erdoğan iç ve dış meselelerin bir karışımında gezinirken zorluklarla dolu olacak. Bu, özellikle Türkiye'nin NATO, Rusya ile ilişkiler, Ortadoğu barışı, enerji güvenliği ve daha çok kutuplu bir dünyaya geçiş konularında oynadığı merkezi rol göz önüne alındığında oldukça önemlidir."

Etiketler : ABD recep tayyip erdoğan türkiye
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