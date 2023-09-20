VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Silah bırakmaları halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak
Kılıçdaroğlu rant asansöründe mahsur kaldı
Özgür Özel'den "39 vekil" çelişkisi! Özgür Özel: Ben çok itiraz ettim
Ermenistan'da ayaklanma! Paşinyan'a istifa çağrısı
"Türkiye ile sarsılmaz birliğimizi yeni zirvelere taşıyoruz"
20 Eylül 2023 Çarşamba 08:21:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 08:21:00

Abbasağa'da ağaç katliamı sürüyor!

Kaynak: Sabah

ABONE OL

CHP'li Beşiktaş Belediyesi Abbasağa'da ağaç kıyımına devam ediyor. Son günlerde kesilen 24 ağacın ardından geçtiğimiz hafta sonu 4 ağacın daha kesildiği ortaya çıktı.

İstanbul Beşiktaş'ta depremde toplanma alanı olarak belirlenen ve oksijen kaynağı sayılan Abbasağa Parkı'nda ağaç kıyımı sürüyor. 4 ay önce yemyeşil çimleri ve ağaçlarla her köşesinde hayat barındıran park, adeta kaderine terk edildi. Son günlerde kesilen 24 ağacın ardından geçtiğimiz hafta sonu 4 ağacın daha kesildiği ortaya çıktı.

Mahalle sakinlerinden İrem Gök çimlerin sulanmadığını, tuvaletlerin bakımsız bırakıldığını, kapılarının çürümeye terk edilip bir kısmının kaldırıldığını belirterek bakıma alınmasını bekledikleri parkta son olarak geçen hafta sonu 4 ağacın daha kesildiğini söyledi.

Gök; kuş cıvıltıları, yemyeşil çimenler ve ağaçlardan geriye, bakımsızlıktan kuruyarak sararmış otlar, kesilmiş irili ufaklı 28 ağaç kökü kaldığını aktardı. Gök, "Besleme, temizlik ve veteriner bakımı düzenli yapılan kediler ve evleri de adeta kendi kaderine terk edildi. Parkın durumunu kamuoyuna aktardıktan sonra belediyeden bir görevli gelerek ağaçların kuruduklarını ve tehlike arz ettiği için kestiklerini söyledi. Bakımsız bırakılmasına cevap veremedi" dedi.

'DAHA ÖNCE CENNET GİBİYDİ'

Sabah'ın haberine göre, Abbasağa Mahallesi'nde 2.5 yıldır yaşayan ABD vatandaşı ressam Gabriel Reeves ise "Burası çok hareketli, yemyeşil ve insanların huzur bulduğu bir parktı. Sabahları spor yapıyor ve köpeğimi gezdiriyordum. Fakat son dönemlerde parkın bütün çimleri ve yeşillikleri bakımsızlıktan kurudu. Her taraf köpek pislikleri ve bakımsız kedi evleri ile doldu. Son aylarda adeta çorak alana çevrildi. Ne güvenlik var ne de bir bakım yapılıyor. Ağaçlar gün geçtikçe azalıyor" şeklinde konuştu

Etiketler : İstanbul Beşiktaş ağaç kıyımı Beşiktaş Belediyesi seo uyumlu etiketler
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Engelli hayranına jest yaptı

Engelli hayranına jest yaptı
Gemileri yakacak

Gemileri yakacak
Yeni projeye yeni kıyafetler

Yeni projeye yeni kıyafetler
Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı

Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış
Şarkının başına gelmeyen kalmadı

Şarkının başına gelmeyen kalmadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX