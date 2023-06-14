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14 Haziran 2023 Çarşamba 20:36:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 20:36:00

ABB Başkanı Yavaş'a tepkiler çığ gibi... Ankaralı kaderine terk edildi

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Ankara'da etkisini gösteren sağanak yağış sonucu cadde ve sokaklar adeta göle döndü. İl genelinde çok sayıda ev ve işyerlerini su basarken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. ABB'nin imkanlarının yetersizliğinden şikayetçi olan Ankaralılar, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a teki gösterdi.

Ankara'da sağanak yağış sebebiyle dereler taştı. Su altında kalan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, evler de su içinde kaldı.

Başkent'te 1 aydır etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Gölbaşı ilçesi Selametli Mahallesi'nde dereler taştı. Taşan suların yolları basması sebebiyle bölgede trafik durma noktasına geldi. Göle dönen yollarda sürücüler mahsur kalırken, sel birçok evde de hasara neden oldu.

"YOLDAN GELEN SULAR BURADA BİRİKİYOR"

Ayhan Temizsoy adlı vatandaş, "Dere yatağı yeterli gelmediği için iki gündür her tarafı su bastı. Hala da su dolmaya devam ediyor. İki gündür su boşaltıyorum. Çatılar uçtu, garajımızı, ahırımızı, tandırımızı su bastı. Her taraf su dolu, makineler hep ıslandı. Buraya dere açmaları gerekiyor ama daha açmadılar. Yoldan gelen sular burada birikiyor. Bir an önce derenin açılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : mansur yavaş abb yağış ankara
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