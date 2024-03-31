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31 Mart 2024 Pazar 11:50:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 11:50:00

ABB Başkan Adayı Turgut Altınok: Kazanan, ülkemiz ve şehirlerimiz olsun

Kaynak: AA

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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Seçimler, Ankara'mıza, başkentimize, ülkemize hayırlı olsun. Hayırlı hizmetlere vesile olsun. Kazanan, ülkemiz ve şehirlerimiz olsun" dedi.

AK Parti ABB Başkan adayı Altınok, oyunu Keçiören Karargahtepe Mahallesi'ndeki Kocatepe İlkokulu'nda 4382 numaralı sandıkta kullandı.

Turgut Altınok, okula, eşi, çocukları ve torunlarıyla evinden yürüyerek geldi.

Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Altınok, basın mensuplarına ilgilerinden dolayı teşekkür etti, milletin iradesine sahip çıkacaklarını ve saygı duyacaklarını söyledi.

Ankara'nın sıradan bir başkent olmadığını, Milli Mücadele'nin de merkezi olduğunu belirten Altınok, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara ziyaretinde ilk olarak Keçiören'e geldiğini söyledi.

ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, oyunu kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"SEÇİMLER ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Oy kullandığı okulun, Milli Mücadele merkezinin ve Misakımilli sınırlarının çizildiği anlara şahitlik eden bir merkez olduğunu dile getiren Altınok, "Daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin varoluş destanının yazıldığı yerdeyiz. Yani Karargahtepe Mahallesi'ndeyiz. Seçimler, Ankara'mıza, başkentimize, ülkemize hayırlı olsun. Hayırlı hizmetlere vesile olsun. Kazanan, ülkemiz ve şehirlerimiz olsun." diye konuştu.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Temennimiz bugün de olgunlukla vatandaşlarımız oylarını kullanırlar. Demokrasi herkesin kendi hür iradesinin tecellisidir. Vatandaşımızın iradesine sahip çıkacağız." dedi.

Altınok, seçim sonucunu AK Parti Ankara İl Teşkilatı ile takip edeceğini belirtti.

Etiketler : abb turgut altınok ankara
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