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20 Mart 2024 Çarşamba 18:45:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 18:45:00

AB üyeliği için net mesaj: Kısır gündemlere bırakılamaz

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Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, "Türkiye'nin AB üyelik sürecinin, bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları;

Türkiye'nin AB üyelik sürecinin, bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim.

Türkiye ve AB arasında gerek ikili düzeyde gerek NATO içerisinde, tartışılması gereken güvenlikle alakalı çok ciddi konular var

Son yıllarda bölgemizde özellikle gündeme gelen olaylar, AB-NATO-Türkiye ilişkilerinin güvenlik perspektifini daha da öne çıkarmış durumda.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'ten Filistin açıklaması: Filistin Devleti'ni tanıyabiliriz

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Filistin'i tanıyabileceklerini belirterek, "İspanya'nın önerisi bir barış konferansının düzenlenmesi. Bu konferansta hepimiz bir araya gelip Filistin devletini tanıyabiliriz. İspanya'nın duruşunu herkes biliyor" ifadesini kullandı.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İspanya Albares
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