AB üyeliği için net mesaj: Kısır gündemlere bırakılamaz
Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, "Türkiye'nin AB üyelik sürecinin, bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim" dedi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları;
Türkiye'nin AB üyelik sürecinin, bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim.
Türkiye ve AB arasında gerek ikili düzeyde gerek NATO içerisinde, tartışılması gereken güvenlikle alakalı çok ciddi konular var
Son yıllarda bölgemizde özellikle gündeme gelen olaylar, AB-NATO-Türkiye ilişkilerinin güvenlik perspektifini daha da öne çıkarmış durumda.
#CANLI Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (@HakanFidan): Son yıllarda bölgemizde özellikle gündeme gelen olaylar, AB-NATO-Türkiye ilişkilerinin güvenlik perspektifini daha da öne çıkarmış durumda. pic.twitter.com/sucsLFvAtx— 24 TV (@yirmidorttv) March 20, 2024
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'ten Filistin açıklaması: Filistin Devleti'ni tanıyabiliriz
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Filistin'i tanıyabileceklerini belirterek, "İspanya'nın önerisi bir barış konferansının düzenlenmesi. Bu konferansta hepimiz bir araya gelip Filistin devletini tanıyabiliriz. İspanya'nın duruşunu herkes biliyor" ifadesini kullandı.
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