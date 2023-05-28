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28 Mayıs 2023 Pazar 21:05:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 21:05:00

7'li koalisyonda kavga başladı! İYİ Parti'den ilk tepki: Benden bu kadar

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Türkiye ikinci turda sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu ezici üstünlükle geride bıraktı. Zafer sonrası muhalefet kanadından ilk açıklama İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan'dan geldi. Özkan, 'Ronaldo ve Messi gibi iki futbolcuyu yedek kulübesinde bekleten teknik direktör suçlu.. Benden bu kadar...' dedi. CHP'li Eren Erdem, Özkan'a tepki gösterdi.

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, ikinci tur seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur seçiminde, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur için seçim sonuçları büyük oranda açıklandı. Resmi olmayan verilere göre, sandıkların 98,33'ü açılırken, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.10 oy oranıyla seçimi kazandı.

İYİ PARTİ'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEBRİK MESAJI

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte İYİ Parti'den dikkat çeken bir mesaj geldi. İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan'ı tebrik eden Özkan, "Ronaldo ve Messi gibi iki futbolcuyu yedek kulübesinde bekleten teknik direktör suçlu.. Benden bu kadar... Bana da yakışan; Tebrikler Recep Tayyip Erdoğan..." ifadelerini kullandı.

EREN ERDEM'DEN TEPKİ

CHP'li Eren Erdem ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İYİ Partili İbrahim Özkan'a cevap verdi. Erdem, "Seçim daha bitmedi. Ama siz bitirmişsiniz! Gerçek yüzün ortaya çıktı! Ayıp senin değil; Seni İBB grubuna başkan yapanların" dedi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kemal kılıçdardoğlu cumhurbaşkanı seçimi iyi parti chp ibrahim özkan eren erdem
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