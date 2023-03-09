Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7.7 büyüklüğünde deprem anında, Hatay'da 112 Acil Çağrı İstasyonu'nda yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında gökyüzünde yaşanan ışık patlaması ise dehşete düşürdü.

Kayıtlarda, sarsıntılar devam ederken istasyondan çıkmaya çalışan bir sağlık personelinin ayakta durmakta güçlük çektiği ve bir kişinin ise yere düştüğü görülüyor.

GÖKYÜZÜNDE IŞIK PATLAMASI OLDU

Başka açıdan kaydedilen görüntüde ise kadraja istasyonda bekleyen ambulansın sallanması ve gökyüzündeki ışık patlaması giriyor.