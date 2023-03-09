7.7'lik depremin dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı: Gökyüzü aydınlandı, yer yerinden oynadı
Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Deprem anında gökyüzünde yaşanan ışık patlaması ise dehşete düşürdü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7.7 büyüklüğünde deprem anında, Hatay'da 112 Acil Çağrı İstasyonu'nda yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında gökyüzünde yaşanan ışık patlaması ise dehşete düşürdü.
Kayıtlarda, sarsıntılar devam ederken istasyondan çıkmaya çalışan bir sağlık personelinin ayakta durmakta güçlük çektiği ve bir kişinin ise yere düştüğü görülüyor.
GÖKYÜZÜNDE IŞIK PATLAMASI OLDU
Başka açıdan kaydedilen görüntüde ise kadraja istasyonda bekleyen ambulansın sallanması ve gökyüzündeki ışık patlaması giriyor.
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