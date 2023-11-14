7 gün izinle 40 gün tatil
2024 yılında 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabilecek.
2024 yılı tatil açısından şanslı başlıyor. Enuygun'un araştırmasına göre 2024'te 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabilecek. Yılın ilk günü pazartesiye denk geliyor ve hafta sonuyla birleştirilerek 3 günlük bir yılbaşı tatili fırsatı sunuyor. Yılın ikinci tatil imkanı ise 9 Nisan Salı-12 Nisan Cuma tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı döneminde yaşanacak.
Tatili, 8 Nisan Pazartesi'den itibaren 1.5 gün izin alarak 9 güne çıkarmak mümkün olacak. 23 Nisan Bayramı, salı gününe denk gelecek ve pazartesi izin alındığında 4 günlük bir mola fırsatı ortaya çıkacak. Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar-19 Haziran Çarşamba tarihlerini kapsayacak. Perşembe ve cuma izin alanlar, 9 günlük bir tatil yapabilecek.
Yılın 3 günlük tatil imkanı veren diğer dönemler ise 15 Temmuz tatili, Zafer Bayramı ve 29 Ekim olacak.
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