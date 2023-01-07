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07 Ocak 2023 Cumartesi 11:50:00 - Güncelleme:07 Ocak 2023 Cumartesi 11:50:00

6'lı masa cumhurbaşkanı değil sekreter arıyor!

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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6'lı masa 9 saat süren toplantıdan ‘adaylığı görüşelim' kararıyla çıktı. Davutoğlu, bütün genel başkanların karar verme yetkisine sahip olacağını söyledi. Bu sözler büyük tepki çekti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, önceki gün 9 saat süren 6'lı masa toplantısı sonrası dün sabah katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı'nın imza yetkisine eş şekilde 6 liderin imza yetkisi olacağını söyledi. Davutoğlu'nun bu sözleri büyük tepki çekti.

OLİGARŞİK YAPI HAYALİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından "Belli ki 6'lı masanın genel başkanları demokrasiden muaf bir oligarşik yapı hayal ediyor. 50+1 ile seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayanlar, Türkiye'yi yüzde 0.1'in iki dudağı arasına mahkum etmek istiyor" mesajını paylaştı. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ise "6'lı masa fiyasko! Tam bir vesayet sistemi vadediyorlar. Bu anlatılanın demokrasi ile bağdaşır bir yanı mı var. Yüzde 50'den fazla oy alan Cumhurbaşkanı millet iradesi yerine 0,1 oy alan parti başkanının emrinde olacakmış! Akıl, izan bunun neresinde?" dedi.

TAM BİR KAOS DÜZENİ

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Şaka gibi, tam bir kaos düzeni..." dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise "Davutoğlu'nu izliyorum, imza atacakmış cumhurbaşkanı. Böyle cumhurbaşkanı olur mu? Kendilerine sekreter arıyorlar. Yüzde 50+1 ile seçilecek adam, %1 alan genel başkana soracak, 'Şuraya kimi müdür yapalım?' diye. Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler. Türkiye'yi bu uçurumun kenarından alacağız" diyerek tepki gösterdi.

Etiketler : ak parti 6lı masa ahmet davutoğlu gelecek partisi
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