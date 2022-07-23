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50 yıllık simge ağacın kurutulmasına görevden uzaklaştırma
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23 Temmuz 2022 Cumartesi 11:19:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2022 Cumartesi 11:19:00

50 yıllık simge ağacın kurutulmasına görevden uzaklaştırma

Kaynak: AA

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Mersin sahilinin "simge ağacı"na zarar verilmesiyle ilgili hakkında soruşturma açılan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, görevinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında, görevinden uzaklaştırılan Salim Serdar G'nin yerine Abdullah Selçuk Şahutoğlu'nun getirildiği öğrenildi.

- Olayın geçmişi

Valiliğin, sahilin yaklaşık 50 yıllık simge ağacında görülen kurumanın incelenmesi talimatı üzerine 12 Temmuz'da çalışma başlatan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağacın gövdesine matkapla açılan 9 deliğe yabancı madde enjekte edildiğini belirlemişti.

Olayla ilgili 19 Temmuz'da gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. ve araç sürücüsü Yusuf S, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başsavcılığın, Salim Serdar G. ve Oğuzhan Ç'nin salıverilmesine yaptığı itiraz, mahkeme tarafından reddedilmişti.

Etiketler : mersin ağaç simge ağacı mersin büyükşehir belediyesi
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